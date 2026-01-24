Rapina un noto negozio | arrestato dopo una breve fuga in centro

Nella città di Arezzo, la polizia ha arrestato due stranieri in due episodi distinti di rapina ai danni di un noto negozio. Grazie a una presenza costante nelle vie del centro, le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire tempestivamente e a fermare i responsabili, che avevano tentato di allontanarsi dopo aver compiuto i reati. Gli arresti si inseriscono in un quadro di attività di controllo volto a garantire la sicurezza urbana.

AREZZO – Negli ultimi due giorni, in altrettanti distinti episodi, grazie alla costante presenza per le vie del centro città, la polizia di Arezzo ha proceduto all’arresto di due soggetti, entrambi stranieri. Nel primo caso, un cittadino originario della Tunisia è stato arrestato in flagranza per rapina in quanto, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso è stato bloccato proprio nel mentre stava uscendo da un noto negozio in Corso Italia con della refurtiva, dopo che l’aveva sotratta anche utilizzando forza e violenza nei confronti di un cliente e di un addetto alla sicurezza. Giunta la chiamata al 112 che appunto segnalava l’avvenuto episodio, la Volante, che non a caso transitava per la zona, in quanto oggetto di costante attenzione e controlli in via preventiva, è intervenuta in pochi secondi ed è riuscita a bloccare, anche con l’ausilio del dipendente addetto ai controlli del negozio, l’autore del fatto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il furto nel negozio, l'aggressione al vigilante, la fuga: 26enne arrestato per rapina

