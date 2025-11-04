Firenze uomo di 34 anni arrestato per rapina aggravata | minacciati i dipendenti dopo un furto in negozio

Notizie.virgilio.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Firenze per rapina aggravata dopo aver minacciato i dipendenti di un negozio con un tombino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

firenze uomo di 34 anni arrestato per rapina aggravata minacciati i dipendenti dopo un furto in negozio

© Notizie.virgilio.it - Firenze, uomo di 34 anni arrestato per rapina aggravata: minacciati i dipendenti dopo un furto in negozio

News recenti che potrebbero piacerti

firenze uomo 34 anniFirenze, 30enne tenta di rubare nelle auto e usa la copertura di un tombino per spaccare i vetri - Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Firenze per tentato furto aggravato: sorpreso a forzare auto in via Fiume usando un tombino. virgilio.it scrive

firenze uomo 34 anniFirenze, tenta di rubare un tagliaunghie. Poi aggredisce il personale con un tombino - Scoperto a rubare un tagliaunghie minaccia con tombino il vigilante dell'emporio e fugge. Lo riporta msn.com

Il giallo dell'uomo di 33 anni arrivato da Firenze a Venezia: si spoglia e si tuffa prima dell'alba davanti alla stazione dei treni. Lo trovano morto annegato nel Canal Grande - Si toglie gli abiti, prima delle 4 del mattino, appoggia tutto in fondamenta dove lascia anche effetti personali e documenti, poi si immerge in acqua nella scalinata in fondamenta, davanti alla ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Uomo 34 Anni