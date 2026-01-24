Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel, una delle tappe più prestigiose della Coppa del Mondo di sci alpino. La sua performance ha portato a un premio di notevole entità, con un super jackpot in palio. Scopri quanto ha guadagnato e i dettagli di questa impresa memorabile, che ha lasciato il segno nel circuito internazionale.

Giovanni Franzoni ha pennellato delle linee da favola, ha trovato velocità in uno tratto, ha strabiliato nella seconda parte di gara e ha firmato un’impresa memorabile, vincendo in maniera commovente la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Stiamo parlando della gara di velocità pura per eccellenza, la più prestigiosa e importante dell’intera annata agonistica: la complessissima pista Streif è ribattezzata l’Università del Circo Bianco, oggi l’azzurro si è laureato con lode sulle nevi austriache, dove solo i veri fenomeni riescono a fare festa e dove il nostro talento ha fatto sognare tutti gli appassionati in maniera magistrale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Giovanni Franzoni con la vittoria a Kitzbuehel? C’è il super jackpot! Memorabile premio a 6 cifre

