Scandicci ha conquistato il titolo mondiale di volley femminile nel 2025, portando a casa un prestigioso trofeo dopo una serie di vittorie schiaccianti a San Paolo. La vittoria rappresenta un traguardo storico per la squadra, che si è dimostrata dominante durante tutto il torneo. Ma quanto ha guadagnato Scandicci con questo successo?

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Scandicci con la vittoria al Mondiale per Club? Le cifre per il primo sigillo

Scandicci ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley femminile, festeggiando a San Paolo (Brasile) al termine di un’autentica cavalcata caratterizzata da quattro vittorie per 3-0 e da un successo per 3-1. La compagine toscana è stata semplicemente impeccabile al debutto assoluto nella rassegna iridata, riuscendo a battere Conegliano nella finale tutta italiana in terra sudamericana e detronizzando le Pantere, firmando un’autentica impresa con cui ha fatto la storia. La Savino Del Bene è riuscita a sovvertire il pronostico della vigilia e ha inflitto alla corazzata veneta il secondo dispiacere della stagione dopo la Supercoppa Italiana persa contro Milano. Oasport.it

