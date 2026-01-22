Punto nascita di Barga | Nessun rischio opera già in deroga

Il punto nascita di Barga rimane attivo, con l’operatività in deroga e senza rischi di chiusura. La Regione Toscana ha chiesto al Governo di rivedere i criteri nazionali sulle soglie di nascite, per evitare impatti negativi sulla Valle del Serchio e garantire servizi essenziali per le famiglie locali. La situazione attuale conferma l’impegno a mantenere aperto il presidio sanitario, fondamentale per il territorio.

C’era preoccupazione anche in Valle del Serchio dopo l’appello al Governo della Regione Toscana, con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora Monia Monni per rivedere i criteri nazionali, circa le soglie minime di nascite, temendo chiusure imposte dall’alto con pesanti ricadute sui territori. Per Giani e Monni i parametri ministeriali che regolano l’apertura e il mantenimento dei punti nascita, basati su soglie definite anni fa (500 parti l’anno per le strutture di primo livello e 1000 per quelle di secondo livello), oggi non possono più essere aderenti ad una realtà demografica che a livello regionale come anche nazionale, vede un sempre più progressivo aumento della popolazione anziana ed una diminuzione sempre più marcata delle fasce di età che possono garantire il ricambio della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

