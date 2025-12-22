Regione 24 milioni per energia solidale e pulizia delle strade | fondi a famiglie e Comuni
La Finanziaria regionale 2026-2028 destina nuove risorse a due fronti chiave: sostegno energetico alle famiglie e lotta al degrado ambientale. Il governo siciliano ha infatti approvato due misure proposte dall’assessorato all’Energia e ai servizi di pubblica utilità per un totale di 24 milioni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
