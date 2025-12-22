Regione 24 milioni per energia solidale e pulizia delle strade | fondi a famiglie e Comuni

La Finanziaria regionale 2026-2028 destina nuove risorse a due fronti chiave: sostegno energetico alle famiglie e lotta al degrado ambientale. Il governo siciliano ha infatti approvato due misure proposte dall’assessorato all’Energia e ai servizi di pubblica utilità per un totale di 24 milioni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Finanziaria, 24 milioni per energia solidale e rimozione dei rifiuti sulle strade. Schifani e Colianni: “Per una Sicilia più sostenibile” - Contrasto all'abbandono dei rifiuti e misure per l'energia solidale a favore delle famiglie siciliane: sono due delle norme proposte dall'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità e a ... ilsicilia.it