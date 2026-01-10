Pulizia delle strade avvisi sulle auto

Il Comune di Cormano informa i residenti e i titolari di veicoli che, durante le operazioni di pulizia delle strade, verranno posizionati avvisi sui parabrezza delle auto parcheggiate in divieto di sosta. Si invita a prestare attenzione alle comunicazioni per evitare sanzioni e facilitare le attività di manutenzione urbana.

Cambia la pulizia nelle strade cittadine e il Comune di Cormano avvisa i proprietari delle macchine parcheggiate in divieto di sosta con un biglietto sul parabrezza. Diversi residenti hanno già visto, per esempio, sotto i tergicristalli delle loro macchine un biglietto bianco con la scritta “ Nuovo piano di spazzamento “, con il numero dell’ordinanza dirigenziale dello scorso ottobre e con la figura dell’autospazzatrice. Ebbene, quelle macchine sono sì in divieto di sosta ma non scatteranno le relative sanzioni amministrative fino al termine di gennaio. Questo perché l’amministrazione comunale di Cormano ha deciso di introdurre una fase sperimentale, appunto, per il nuovo piano di spazzamento delle vie, delle piazze e dei parcheggi pubblici, avvisando i proprietari che le loro auto sono in divieto di sosta: "Con questi avvisi ricordiamo ai cittadini che le loro auto si trovano posteggiate negli orari in cui c’è la pulizia stradale – conclude il sindaco di Cormano, Luigi Magistro –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pulizia delle strade, avvisi sulle auto Leggi anche: Regione, 24 milioni per energia solidale e pulizia delle strade: fondi a famiglie e Comuni Leggi anche: Casentino: slitta il rientro in classe. Mezzi in azione per la pulizia delle strade Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pulizia delle strade, avvisi sulle auto; Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 divieti di sosta per il lavaggio delle strade; Auto in panne multata per divieto di sosta. Cormano, non multe ma avvisi sui parabrezza delle auto in divieto di sosta, ecco perchè - Un biglietto sul parabrezza per avvisare i proprietari che le loro auto sono in divieto di sosta. ilnotiziario.net

