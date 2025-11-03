ROMA – È ufficialmente aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del Premio Roma International 2026, concorso letterario che si prefigge di scoprire nuovi talenti e celebrare gli autori già affermati. Quest’anno il premio si rinnova nella sua missione di stimolare la creazione artistica ispirata dalla bellezza e dall’energia unica della Capitale, la città Eterna, simbolo di cultura e arte universale. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli autori di opere inedite e già pubblicate nelle categorie di narrativa, romanzo, saggistica e poesia. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 1° dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

