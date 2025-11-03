Aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del Premio Roma International

Lopinionista.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – È ufficialmente aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del Premio Roma International 2026, concorso letterario che si prefigge di scoprire nuovi talenti e celebrare gli autori già affermati. Quest’anno il premio si rinnova nella sua missione di stimolare la creazione artistica ispirata dalla bellezza e dall’energia unica della Capitale, la città Eterna, simbolo di cultura e arte universale. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli autori di opere inedite e già pubblicate nelle categorie di narrativa, romanzo, saggistica e poesia. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 1° dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del premio roma international

© Lopinionista.it - Aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del Premio Roma International

Leggi anche questi approfondimenti

Aperto il bando per le associazioni dedicate alla terza età - Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per istituire la Consulta anziani per il diritto alla longevità, organo di rappresentanza e partecipazione in materia di politiche della terza ... Scrive lanazione.it

aperto bando partecipazione terzaSpazio polifunzionale “Settore 3”- Aperto il bando per le associazioni del Terzo Settore - Fino al 13 novembre sarà possibile inviare la documentazione necessaria per partecipare alla selezione È aperto il procedimento per l’accreditamento, l’assegnazione e l’utilizzo della sede polifunzion ... Come scrive monferratowebtv.it

Terza edizione del Premio Roma International 2026 - NewTuscia  – ROMA  – È ufficialmente aperto il bando di partecipazione per la terza edizione del Premio Roma International 2026, concorso letterario che si prefigge di scoprire nuovi talenti e celebra ... Segnala newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Aperto Bando Partecipazione Terza