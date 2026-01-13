Pescara ritorno alle urne per 14mila | il Consiglio di Stato ridisegna il voto

A Pescara si torna alle urne per circa 14.000 elettori, dopo la decisione del Consiglio di Stato di ridimensionare il precedente pronunciamento del Tar Abruzzo. La ripetizione del voto interesserà 23 sezioni su 170, modificando il quadro elettorale locale. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso elettorale della città, confermando l’esigenza di garantire la regolarità del processo democratico.

Pescara - Il Consiglio di Stato conferma solo in parte la decisione del Tar Abruzzo. A Pescara si voterà di nuovo in 23 sezioni su 170. A Pescara si tornerà alle urne in 23 sezioni elettorali. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tar Abruzzo, riducendo da 27 a 23 il numero delle sezioni interessate dalla ripetizione del voto. La decisione arriva a seguito delle irregolarità riscontrate durante le elezioni amministrative della primavera 2024, consultazione nella quale il sindaco di centrodestra Carlo Masci aveva ottenuto la vittoria al primo turno, evitando il ballottaggio per meno di 500 voti.

