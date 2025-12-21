Alle urne per il presidente della Provincia

Oggi, 2.108 cittadini di Pavia, tra consiglieri e sindaci, sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Provincia. Questa elezione rappresenta un momento importante per il territorio, che si affida alla partecipazione democratica per definire il proprio futuro. La scelta dei rappresentanti è un passaggio fondamentale nel processo di governo locale e nel rafforzamento delle istituzioni provinciali. Alle urne per il presidente della Provincia

Sono chiamati al voto per eleggere il presidente della Provincia oggi 2.108 pavesi tra consiglieri e sindaci. Due i candidati in corsa: il presidente uscente Giovanni Palli, 44 anni, sindaco di Varzi, espressione del centrodestra; e Matteo Pedrazzoli, 35 anni, primo cittadino di Siziano, presidente dell’Ambito dell’Alto e Basso Pavese, di centrosinistra. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20. Tre i seggi: quello centrale nella sala dell’Annunciata di piazza Petrarca dove voteranno gli amministratori dei centri del Pavese; la sottosezione di Vigevano al Centro per l’impiego di via Boldrini per i lomellini; la sottosezione del Centro per l’impiego di via Plana Voghera per gli oltrepadani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alle urne per il presidente della Provincia Leggi anche: Cambio alla guida della Provincia. Sono 245 i ’grandi elettori’ alle urne. La scelta è tra Giannetti e Valettini Leggi anche: Provincia di Caserta al voto, il presidente Colombiano fissa la data: urne aperte il 1° marzo 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cambio alla guida della Provincia. Sono 245 i ’grandi elettori’ alle urne. La scelta è tra Giannetti e Valettini; Elezioni provinciali L’Aquila 2025: urne aperte il 21 dicembre per presidente e consiglio; Imperia, elezioni provinciali: Scajola presidente con 403 voti a favore, alle urne il 72,25% degli amministratori; Urne aperte domenica dalle 8 alle 20 al Tecnoparco per l'elezione del nuovo presidente della provincia. La svolta in Provincia. Valettini è presidente. Sfiora i 50mila voti. Massa determinante - Sconfitto lo sfidante Gianluigi Giannetti sul filo dell’ultima preferenza. msn.com

Imperia, Claudio Scajola rieletto presidente: ecco il nuovo consiglio provinciale - È passata da poco l’una quando arrivano i risultati delle elezioni provinciali di Imperia, che confermano il presidente uscente Claudio Scajola alla guida dell’ente. rivieratime.news

Elezioni provinciali L’Aquila 2025: urne aperte il 21 dicembre per presidente e consiglio - Scatta domenica 21 dicembre la tornata elettorale di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia dell’Aquila ... laquilablog.it

Urne aperte domenica dalle 8 alle 20 al Tecnoparco per l'elezione del presidente della provincia

Sindaci e consiglieri comunali alle urne, in 746 per eleggere Alessandro Romoli Viterbo - Domenica 21 dicembre si vota per il presidente della provincia - L'uscente è l'unico candidato su cui convergono tutti i gruppi consiliari - Ma c'è chi ha già fatto sapere ch - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.