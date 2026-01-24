Nel contesto della ventunesima giornata della Liga, Rayo Vallecano e Osasuna si affrontano in una partita da seguire attentamente. Sabato si svolge questa sfida, che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica. Di seguito, le informazioni su come seguirla, le formazioni e le previsioni sul risultato, con un’attenzione particolare a una possibile risalita e al sorpasso in classifica.

Rayo Vallecano-Osasuna è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Riscossa e sorpasso. Il Rayo Vallecano si presenta a questa partita dopo aver inanellato in questo 2026 due sconfitte di fila, arrivate dopo una serie di due vittorie che avevano fatto iniziare alla grande l’anno nuovo. Ma per il primo pareggio ci pare possa esserci ancora del tempo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Pari punti in classifica, a quota 22: non tanto distanti dalla zona rossa della graduatoria, quindi parliamo di un match che mette in palio una cosa pesante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rayo Vallecano-Osasuna: riscossa e sorpasso

Rayo Vallecano-Osasuna (sabato 24 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes accolgono i NavarriAnalisi della sfida tra Rayo Vallecano e Osasuna, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 14:00.

Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: l’over è un miraggioIl match tra Rayo Vallecano e Getafe, valido per la diciottesima giornata della Liga, si terrà venerdì.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Rayo Vallecano-Osasuna (sabato 24 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Matagigantes ac...; Pronostico Rayo Vallecano-Osasuna 24 Gennaio 2026: 21ª Giornata di Liga Spagnola; Rayo Vallecano - CA Osasuna Pronostico e confronto quote 24.01.2026; Pronostico Rayo Vallecano - Osasuna: 24 Gennaio 2026 ?.

Pronostico Rayo Vallecano-Osasuna: riscossa e sorpassoRiscossa e sorpasso. Il Rayo Vallecano si presenta a questa partita dopo aver inanellato in questo 2026 due sconfitte di fila, arrivate dopo una serie di due vittorie che avevano fatto iniziare alla ... ilveggente.it

Pronostico Rayo Vallecano vs Osasuna – 24 Gennaio 2026Il pronostico Rayo Vallecano - Osasuna apre un interessante capitolo della La Liga 2025/26. La sfida è in programma il 24 Gennaio 2026 alle ore 14:00 allo ... news-sports.it