Promozione i pronostici di eleuteri Aurora trasferta insidiosa La Vigor deve fare l’impresa

Ecco i pronostici di Claudio Eleuteri, tecnico del Mogliano, sulla giornata in Promozione. Tra le sfide in programma, Porto Sant’Elpidio e Castel di Lama si affrontano in un match importante per la classifica, con i locali favoriti per riscattarsi, anche se gli avversari sono in buona forma. Analisi obiettiva e valutazioni precise per offrire un quadro chiaro sulla giornata di campionato.

I pronostici di Claudio Eleuteri, tecnico del Mogliano, sulla giornata in Promozione. Porto Sant’Elpidio-Castel di Lama: "È uno scontro diretto tra squadre della seconda parte della classifica, i locali hanno tutto per riscattarsi anche se gli avversari sono in forma: 1X". Corridonia-Aurora Treia: "L’Aurora ha dimostrato di essere una delle più forti, però il Corridonia in casa subisce poco e segna. È favorita l’Aurora, ma non mi meraviglierei di un pareggio:1X". Casette Verdini-Camerino: "Il Camerino ha bisogno di punti per rimanere agganciato ai playoff, i locali per la salvezza. Può uscirci un pareggio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

