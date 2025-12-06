Promozione la presentazione di eleuteri Aurora attenzione alla Palmense Corridonia determinato a rifarsi
Le partite della 14ª giornata del girone B di Promozione sono presentate da Claudio Eleuteri, tecnico del Borgo Mogliano. Azzurra Colli-Castel di Lama: "L’Azzurra sta dimostrando di essere una delle tre candidate per la vittoria finale e in casa sua è complicato portare via punti, ma Castel di Lama è difficile da affrontare e l’arrivo di Petrucci aumenta la qualità. Comunque, Colli non può permettersi distrazioni". Casette Verdini-Borgo Mogliano: "Si tratta di uno scontro diretto con il Casette Verdini che cerca di riprendersi non avendo trovato i risultati sperati. Sarà una battaglia, noi vogliamo continuare la serie positiva e cercheremo di metterli in difficoltà". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
