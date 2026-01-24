Primavera Milan-Inter 2-2 | fa male pareggiare un derby in questo modo Il commento

Il derby Primavera tra Milan e Inter si è concluso con un pareggio 2-2, allontanando entrambe le squadre da una vittoria che avrebbe potuto fare la differenza in classifica. La partita, disputata allo 'Sportitalia Village' per la 22ª giornata di Primavera 1, ha offerto un confronto equilibrato e disputato con intensità, lasciando però un senso di rammarico per come si è conclusa. Ecco un riepilogo dell'incontro.

Si è disputato, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, il derby di Milano Milan-Inter, valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 2-2 il derby di Milano. Per i rossoneri gol di Lontani e Perera. Vediamo com'è andata! Parte bene il Milan nel derby. Prima parte di tempo fatta di pressing e intensità che porta i rossoneri vicini al vantaggio in due occasioni: prima con Lontani, poi con Mancioppi. Poche emozioni fino al 27' quando il Milan trova il vantaggio con Lontani di testa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera, Milan-Inter 2-2: fa male pareggiare un derby in questo modo. Il commento Leggi anche: Primavera, derby Inter-Milan 2-0, il commento: rossoneri troppo molli Milan Primavera Inter Primavera 2-2: derby pazzo, Zarate sigla il pari al fotofinishNel match tra Milan Primavera e Inter Primavera terminato 2-2, le due squadre hanno offerto un incontro ricco di emozioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Juve e Roma dilagano, vincono anche Milan, Inter e Sassuolo in una giornata ricca di gol; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; SUCCESSO PRIMAVERA: 2-0 AL FROSINONE; Primavera 1 – Risultati 21° turno e classifica aggiornata. Primavera - Milan-Inter, gli Up&Down: Mancuso uomo in più, Taho ritorna alla grandePartita a due volti per l'Inter Primavera di Carbone, sotto 0-2 nel derby in casa del Milan e poi in grado di rimontare nella ripresa. Alla fine è 2-2, gol di Mancuso e Zarate per i nerazzurri. Ecco c ... msn.com Primavera, Milan-Inter 2-2 risultato finale: un tempo a testa, Zarate evita il koVentiduesima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com Lontani's opener for Milan Primavera in the derby against Inter x.com #MilanInter del campionato #Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS #SempreMilan - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.