Primavera derby Inter-Milan 2-0 il commento | rossoneri troppo molli

Finita al 'KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti' il derby Inter-Milan, 13^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: il commento della gara dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera, derby Inter-Milan 2-0, il commento: rossoneri troppo molli

