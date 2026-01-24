Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, varia nel tempo in base alle condizioni di mercato. Al 24 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a circa 44,65 euro per megawattora, equivalenti a circa 0,423 euro per standard metro cubo. Questi dati forniscono un’indicazione aggiornata sull’andamento dei prezzi del gas naturale sul mercato all’ingrosso, utile per operatori e consumatori.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 24 Gennaio 2026, è pari a circa 44,65 euroMWh, che corrisponde a circa 0,423 euroSmc. Questo valore rappresenta il prezzo medio del gas naturale scambiato all’ingrosso sul mercato italiano nella giornata di ieri, dato che il valore odierno viene pubblicato con un giorno di ritardo. Analizzando l’andamento delle ultime settimane, il prezzo del PSV ha mostrato una decisa tendenza al rialzo. Dopo aver toccato un minimo di circa 29,71 euroMWh (0,282 euroSmc) nei primi giorni di Gennaio, il prezzo ha iniziato una progressiva risalita, superando i 40 euroMWh (0,379 euroSmc) a partire dal 18 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

