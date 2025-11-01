Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 01 Novembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 32,22 euroMWh, che corrisponde a circa 0,304 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa stabilità, con oscillazioni contenute tra i 30 e i 35 euroMWh (0,28-0,33 euroSmc). Dopo un picco registrato intorno al 20 Ottobre 2025, con valori superiori a 35 euroMWh, il prezzo si è progressivamente ridimensionato, tornando su livelli più bassi e mantenendo una volatilità ridotta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Scopri altri approfondimenti

Da domani i prezzi aumenteranno. Oggi è l’ultimo giorno a tua disposizione per acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Be Extraordinary - Ultima edizione E sarà speciale. #beextra2025 https://www.claudiobelotti.it/i-nostri-corsi/be-extraordinary/ Affrettati! - facebook.com Vai su Facebook

OGGI INIZIA IL BOICOTTAGGIO Boicotteremo ogni sabato, in tutti i supermercati, in tutta italia. Fino a quando non verrà garantito un giusto prezzo. Guerre e crisi climatica fanno fare extraprofitti a pochi mentre i cittadini non riescono più a pagare la spesa. - X Vai su X

L’obiettivo è “portare benefici sia ai consumatori gas che a quelli elettrici”, spiega il ministro dell'Ambiente durante un question time al Senato - Il ministro dell'Ambiente Pichetto: "Stiamo predisponendo una misura che elimina lo spread tra il TTF e il PSV italiano". Scrive rinnovabili.it

Scorte di gas piene per l’inverno. Descalzi: “Ma il prezzo salirà” - Quattro o cinque anni fa l’Europa sembrava pronta a scommettere sul contrario, ovvero che a oggi non avremmo più utilizzato il metano, per lo meno non in forma massiccia. Come scrive repubblica.it

Il prezzo del gas apre in calo a 31,32 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all'andamento alle condizioni climatiche ed al livello degli stoccaggi. Secondo ansa.it