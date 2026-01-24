Il 10 maggio a Cittanova si terrà la presentazione del libro

Presentazione libro “La Destra di Governo”: a Cittanova un confronto sulle radici e il futuro della destra italiana. Fonte foto: on. Iiriti Si è tenuto oggi, presso la sede di Fratelli d’Italia a Cittanova, un importante momento di confronto e approfondimento culturale in occasione della presentazione del libro La Destra di Governo, a cura di Fabrizio Tatarella. L’incontro ha riunito esponenti locali e regionali del partito, offrendo un’occasione preziosa per riflettere sulle radici della destra italiana e sulle sfide politiche e culturali che attendono il futuro. Il dibattito ha offerto spunti significativi sull’eredità politica e intellettuale della destra italiana, confermando la sede di Cittanova come un punto di riferimento vitale per il dialogo sul territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio alle 17 presso la Biblioteca Cannizzaro si terrà la presentazione del saggio

