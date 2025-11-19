La presentazione del libro Bonicelli di Emanuele Mariani
Arezzo, 19 novembre 2025 – Domenica 23 novembre alle ore 17,30 la Libreria Edison ospiterà la presentazione del libro " BONICELLI " di Emanuele Mariani. Fama. Ammirazione. Celebrità. Questa è la gloria, questo il potere secondo Giulio Bonicelli, trentasettenne aretino, editore a Firenze, una mente geniale tutta asservita alla propria ossessione predominante, all’immagine di sé. Bonicelli desidera il successo editoriale, quello imprenditoriale, quello politico, quello poetico, quello dell’influencer. Tutto assieme, troppo? Non secondo un uomo machiavellico, ipocrita e ambiziosissimo, capace di cambiare forma in ogni circostanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
