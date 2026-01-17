Si barrica in auto alla vista della Polizia | arrestato con 900 grammi di cocaina e 41mila euro in contanti

Giovedì 15 gennaio, a Bergamo, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di origini marocchine, classe 1992, per detenzione di 900 grammi di cocaina e 41mila euro in contanti. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo si è barricata in auto alla vista della polizia. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, continuando le attività di contrasto allo spaccio nella zona.

Nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio la Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha tratto in arresto un cittadino marocchino, classe 1992, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L'operazione si inserisce nell'ambito di una più ampia attività info-investigativa estesa all'intero territorio della provincia bergamasca. In particolare, nel corso di servizi di osservazione e appostamento svolti da personale in abiti civili nel comune di Bonate Sopra, i poliziotti hanno individuato un'autovettura sospetta, procedendo al relativo controllo. Alla vista degli operatori, il conducente si è immediatamente barricato all'interno del veicolo, rifiutandosi di scendere e di fornire riscontro alle richieste della Polizia.

