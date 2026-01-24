Pontecagnano Fortunato confermato alla guida del Pd | record di donne nel direttivo

L’assemblea del Partito Democratico di Pontecagnano Faiano si è svolta oggi, con una partecipazione elevata e un clima di confronto costruttivo. Durante l’incontro, Fortunato è stato confermato alla guida del partito, e si è raggiunto un record di donne nel direttivo. L’evento rappresenta un momento importante per il rafforzamento della presenza democratica nella comunità locale.

Grande partecipazione e un clima di confronto costruttivo hanno caratterizzato l’assemblea cittadina del Partito Democratico di Pontecagnano Faiano, svoltasi oggi, che ha rappresentato un passaggio politico significativo per la comunità democratica locale. Nel corso dell’assemblea si è proceduto alla votazione per il segretario provinciale del Partito Democratico, che ha visto l’elezione all’unanimità di Giovanni Coscia, a conferma di una scelta condivisa e di una forte volontà unitaria di rafforzare il partito a livello provinciale. L’assemblea ha inoltre riconfermato Adolfo Fortunato alla guida del circolo cittadino del PD, rinnovando la fiducia nel lavoro svolto e nella sua capacità di continuare a consolidare un partito aperto, inclusivo e profondamente radicato nel territorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

