Si rinnova il consiglio direttivo dell' Unsi di Forlì | Roberto Toscano confermato alla presidenza

Forlitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sezione di Forlì dell’Unione nazionale sottufficiali italiani ha eletto a maggioranza e nominato i nuovi membri del direttivo per il quadriennio 2026-2030. Oltre alla conferma del presidente Roberto Toscano e stato indicato dai soci un nuovo vice, Francesco Messina. Nel consiglio direttivo c'è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

