Si rinnova il consiglio direttivo dell' Unsi di Forlì | Roberto Toscano confermato alla presidenza
La Sezione di Forlì dell’Unione nazionale sottufficiali italiani ha eletto a maggioranza e nominato i nuovi membri del direttivo per il quadriennio 2026-2030. Oltre alla conferma del presidente Roberto Toscano e stato indicato dai soci un nuovo vice, Francesco Messina. Nel consiglio direttivo c'è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Diventa parte attiva della tua comunità! Il Comune di Genzano di Roma apre le nuove adesioni — e rinnova le iscrizioni — al Consiglio Cittadino del Terzo Settore, lo spazio di partecipazione e collaborazione tra Amministrazione ed Enti del territorio che op - facebook.com Vai su Facebook
Nomine Fulgis, la sindaca Salis rinnova consiglio di indirizzo e collegio dei revisori https://genovaquotidiana.com/2025/10/21/nomine-fulgis-la-sindaca-salis-rinnova-consiglio-di-indirizzo-e-collegio-dei-revisori/… - X Vai su X
Anci Marche rinnova il consiglio direttivo il 9 settembre - L'appuntamento per il rinnovo del consiglio direttivo è in agenda lunedì 9 settembre ad Ancona e vedrà riuniti ... Segnala ansa.it
Elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo - Domani e sabato si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo di Federcaccia Pistoia. Secondo lanazione.it