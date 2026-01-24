Ponte sullo Stretto le Ong denunciano rischio conflitto d’interessi nella bozza di decreto

Le principali associazioni ambientaliste italiane, tra cui Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf, evidenziano preoccupazioni riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto. Secondo le ONG, il testo potrebbe compromettere il controllo della Corte dei Conti, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla legittimità del progetto. La questione desta attenzione sul rispetto delle procedure e sulla tutela ambientale nel contesto di un’opera di grande impatto.

Le principali associazioni ambientaliste italiane — Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf — lanciano l'allarme su una bozza di decreto-legge che potrebbe compromettere il controllo della Corte dei conti sul progetto del Ponte sullo Stretto, mettendo a rischio trasparenza e legittimità.

Ponte sullo Stretto, le Ong lanciano l’allarme: «Conflitto di interessi evidente se il commissario fosse Ciucci»Le ONG ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf esprimono preoccupazioni riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto, evidenziando un possibile conflitto di interessi nel ruolo del commissario Ciucci.

