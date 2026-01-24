Ponte sullo Stretto le Ong denunciano rischio conflitto d’interessi nella bozza di decreto

Da reggiotoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le principali associazioni ambientaliste italiane, tra cui Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf, evidenziano preoccupazioni riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto. Secondo le ONG, il testo potrebbe compromettere il controllo della Corte dei Conti, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla legittimità del progetto. La questione desta attenzione sul rispetto delle procedure e sulla tutela ambientale nel contesto di un’opera di grande impatto.

Le principali associazioni ambientaliste italiane — Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf — lanciano l’allarme su una bozza di decreto-legge che potrebbe compromettere il controllo della Corte dei conti sul progetto del Ponte sullo Stretto, mettendo a rischio trasparenza e legittimità.La.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Ponte sullo Stretto, le Ong lanciano l’allarme: «Conflitto di interessi evidente se il commissario fosse Ciucci»Le ONG ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf esprimono preoccupazioni riguardo a una bozza di decreto-legge sul Ponte sullo Stretto, evidenziando un possibile conflitto di interessi nel ruolo del commissario Ciucci.

Leggi anche: Il Ponte sullo Stretto, dal decreto bis ai ricorsi. I tre scenari del governo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ponte sullo Stretto di Messina? Un progetto che non sta in piedi; Ponte Stretto, Salvini nomina Ciucci commissario (dopo la bocciatura della Corte dei Conti); Ponte, l’escamotage di Salvini: nomina commissario straordinario l’ad della società Stretto di Messina; Ponte sullo Stretto, ecco il documento in cui Crosetto smentì le balle di Salvini sull’opera militare.

Ponte sullo Stretto, Salvini: Sono un testone, lo faremo ed entro fine mandato gli operai saranno al lavoroLe parole del vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega: Non è facile, ci sono mille opposizioni pregiudiziali. Con le mareggiate in Sicilia in queste ore ci sono ... palermotoday.it

Ponte sullo Stretto, Veronese attacca Schlein: il Sud non è un bancomat politicoAncora una volta il Mezzogiorno viene trattato come un bancomat politico. Le dichiarazioni di Elly Schlein, che propone di usare i fondi del Ponte sullo Stretto per ricostruire i lungomari e sostener ... strettoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.