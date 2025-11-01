Il Ponte sullo Stretto dal decreto bis ai ricorsi I tre scenari del governo

Roma, 1 novembre 2025 – Il braccio di ferro fra governo e Corte dei Conti ha avuto, per ora, solo l’effetto di far slittare di qualche mese, da novembre a febbraio, l’avvio dei cantieri per il Ponte sullo Stretto di Messina. L’esecutivo resta fermamente intenzionato a realizzare il più grande ponte a una campata del mondo, un’infrastruttura destinata a diventare uno dei simboli del Paese. Ma quali sono i rischi e, soprattutto, le ipotesi effettivamente percorribili per evitare l’ennesimo stop al progetto? Andiamo con ordine. PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA RENDERING PROGETTO PROGETTI Le motivazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Ponte sullo Stretto, dal decreto bis ai ricorsi. I tre scenari del governo

