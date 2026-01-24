Poggibonsi | svolta servizi Presto saranno realizzati tre nuovi bagni pubblici

A Poggibonsi sono in programma interventi per migliorare i servizi pubblici. Verranno realizzati tre nuovi bagni pubblici in diverse zone della città: nell’area verde in fondo a via della Repubblica, in piazza Nilde Iotti vicino al mercato settimanale e nel quartiere di Salceto. Questi interventi mirano a favorire l’accessibilità e il comfort per cittadini e visitatori.

Area verde in fondo a via della Repubblica (o via Maestra); piazza Nilde Iotti, in zona mercato settimanale; il quartiere di Salceto. Sono le tre aree individuate dal Comune di Poggibonsi per le realizzazione di altrettanti bagni pubblici sul territorio. Un investimento complessivo, pluriennale, di 200mila euro da parte dell'ente locale. Una questione più volte evidenziata nell'arco degli anni anche dal nostro giornale sulla base delle sollecitazioni puntuali degli abitanti di più di una zona di Poggibonsi. Spiega infatti la sindaca Susanna Cenni: "Il Comune di Poggibonsi ha avviato la procedura per fornire alla città di tre bagni pubblici.

