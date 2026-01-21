Baveno a febbraio al via anche i lavori per i nuovi bagni pubblici sul lungolago

A partire da febbraio, a Baveno si avvieranno i lavori per la realizzazione di nuovi servizi igienici pubblici lungo il lungolago. Questa iniziativa mira a migliorare l'accessibilità e il comfort per residenti e visitatori, contribuendo alla riqualificazione dell'area. I lavori, programmati con attenzione, si inseriscono in un progetto volto a valorizzare il patrimonio locale e a rendere più funzionale lo spazio pubblico.

Prenderanno il via a febbraio anche i lavori per l'installazione dei nuovi bagni pubblici sul lungolago di Baveno."Una scelta - ha commentato il sindaco Alessandro Monti - che ha l'obiettivo di migliorare i servizi igienici a disposizione dei cittadini e dei numerosi turisti che frequentano.

