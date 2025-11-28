Arrivano i nuovi bagni pubblici in città e saranno automatizzati
ANCONA – La città di Ancona avrà quattro nuovi bagni pubblici automatizzati a disposizione di cittadini e turisti.La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ha infatti approvato ieri, giovedì 27 novembre, la realizzazione delle platee in cemento necessarie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anche questa settimana al cinema arrivano tanti nuovi film: scopriamoli insieme nella nostra rassegna settimanale! Link nei commenti. - facebook.com Vai su Facebook
Accessibilità al centro: arrivano nuovi ascensori e scale mobili sulle stazioni della Roma–Viterbo. Interventi già programmati. odisseaquotidiana.com/2025/11/manute… #Pendolari #TrasportoPubblico Vai su X
Bagni pubblici, a Milano arrivano 110 nuove toilette autopulenti e con fasciatoi. Le prime in autunno, oò debutto ai giardini Montanelli - Partiranno, infatti, i cantieri per l’installazione di 110 nuovi bagni pubblici automatizzati, destinati a sostituire quelli ... leggo.it scrive
Bagni pubblici in centro storico - L’ammodernamento dei servizi, inserito lo scorso anno nel piano delle opere pubbliche, rappresenta un ... ilrestodelcarlino.it scrive
Nuovo ascensore fino alla piazza - Proseguono senza sosta i lavori per i nuovi bagni pubblici sotto il loggiato del palazzo Comunale, uno degli interventi più discussi delle ultime settimane. Segnala ilrestodelcarlino.it