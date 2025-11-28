Arrivano i nuovi bagni pubblici in città e saranno automatizzati

ANCONA – La città di Ancona avrà quattro nuovi bagni pubblici automatizzati a disposizione di cittadini e turisti.La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ha infatti approvato ieri, giovedì 27 novembre, la realizzazione delle platee in cemento necessarie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it