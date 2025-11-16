Il mercato bussa alla Roma | Pisilli non trova spazio ma i numeri ci sono

Sicuramente non un’annata esaltante per Pisilli. Dopo la piacevole scoperta dello scorso anno e il rinnovo deciso da parte della società, il centrocampista italiano sta vivendo un momento di stallo. Non si parla di prestazioni, ma semplicemente di spazio e, dunque, di minuti giocati. Il classe 2004, infatti, in campionato ha preso parte solamente a due gare, disputando un totale di 42? di gioco. Insomma, una cifra ben inferiore rispetto a quella che ci si aspettava all’inizio dell’anno, soprattutto con un allenatore come Gasperini che tende a valorizzare i giovani in rosa. La verità è che, però, potrebbe ancora non essere pronto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

