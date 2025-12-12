Bisogna farli fuori tutti sono criminali Ma i giudici assolvono la No Vax che commentava Bassetti

Un episodio che ha suscitato dibattito riguarda l’assoluzione di una donna di Napoli, accusata di istigazione a delinquere per un commento su Telegram. La frase, riferita alle posizioni sul vaccino di Matteo Bassetti, è stata interpretata come incitazione alla violenza, ma i giudici hanno deciso per l’assoluzione, sottolineando l’importanza della libertà di espressione.

Una donna residente a Napoli è stata assolta dall'accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegram 'Basta dittatura', i n cui commentava le posizioni di Matteo Bassetti sulla campagna vaccinale scrivendo: "Bisogna farli fuori tutti, sono criminali di guerra". Le motivazioni del giudice. Il gup Matteo Buffoni e, in secondo grado, la seconda sezione della Corte d'Appello di Genova, presieduta da Marco Panicucci, hanno ritenuto che il messaggio non fosse rivolto in modo specifico a ll'infettivologo del San Martino, configurandosi come un "delirio" dal tenore generico.

