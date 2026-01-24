A Pisa, alle ore 20.30, il teatro ha accolto con silenzio e attenzione la rappresentazione di Carmen di Bizet, diretta da Beatrice Venezi. L’evento, molto atteso, si è concluso con un sold-out e applausi. Venezi, prossima alla nomina alla Fenice di Venezia, ha guidato l’orchestra con professionalità, in un’atmosfera raccolta che ha rispettato la tradizione e l’intensità dell’opera.

Ore 20.30. All’alzata del sipario, il teatro di Pisa saluta Carmen di Bizet in un clima raccolto. Sul podio c’è Beatrice Venezi, la direttrice d’orchestra che dal ottobre sarà al timone della Fenice di Venezia: una nomina che coro e orchestra della Laguna hanno bocciato all’unanimità. Se nella Serenissima il clima è di tempesta, è andata decisamente meglio a Pisa, Carmen s’è conclusa oltre la mezzanotte dunque riferiamo della prima parte. Fuori c’erano addirittura i carabinieri; in sala si è vista qualche spilla – simbolo della protesta anti-Venezi – portata a mo’ di bracciale delle maschere. E qualche abbonato ha preferito saltare la serata: il teatro era però tutto esaurito, lo stesso per domani e la prova generale di mercoledì scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pisa, Venezi dirige la "Carmen": tutto esaurito e applausi

Beatrice Venezi sul caso Fenice: "La partita è chiusa quando l'arbitro fischia".

Il debutto di Beatrice Venezi sul podio del Teatro Verdi di Pisa ha riscosso un'accoglienza positiva, con pochi segni di protesta nel foyer e applausi al termine della performance.

