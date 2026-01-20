Beatrice Venezi commenta il caso Fenice con una frase netta: “La partita è chiusa quando l’arbitro fischia”. Nel frattempo, si trova a Pisa per un impegno professionale, lontana dalle polemiche. La direttrice d’orchestra, impegnata a dirigere, preferisce concentrarsi sulla musica e sul suo lavoro, senza lasciarsi coinvolgere troppo dalle discussioni pubbliche.

Pisa, 20 gennaio 2026 – "Ero impegnata per lavoro dall'altra parte del mondo e non ho seguito molto le polemiche. Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente esclusivamente all'estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito: ora mi limito a una battuta calcistica che faceva spesso l'allenatore Boskov: la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia". Così la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, a margine della conferenza stampa per la Carmen che dirigerà a Pisa, in risposta alle domande dei giornalisti sulla Fenice di Venezia. Presentazione-evento per Carmen diretta da Venezi L’incontro con i giornalisti ha rappresentato un’occasione importante proprio per fare il punto sulle roventi polemiche a seguito della sua nomina a direttore artistico del teatro veneziano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beatrice Venezi sul caso Fenice: “La partita è chiusa quando l’arbitro fischia”. E intanto dirige a Pisa

