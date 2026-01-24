Piantedosi | Agenti Ice in Italia? Al momento non ci risulta

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che, al momento, non risultano agenti dell’Ice presenti in Italia. Questa informazione riguarda sia il periodo attuale che le prossime Olimpiadi invernali, confermando l’assenza di operazioni ufficiali di questa agenzia sul territorio nazionale. La comunicazione mira a chiarire la situazione e a rassicurare circa la presenza di eventuali attività di intelligence in relazione a eventi di rilevanza internazionale.

Al Governo Italiano non risulta la presenza sul territorio nazionale di agenti appartenenti all'Ice, né ora né in vista delle prossime Olimpiadi invernali. Ice non opera in Italia e tantomeno agisce in operazioni di polizia sul fronte migratorio. Sicurezza delle delegazioni straniere alle Olimpiadi La delegazione Usa, come sempre avviene in questi casi, potrà essere accompagnata da un proprio dispositivo di sicurezza di cui faranno parte operatori scelti in autonomia dalle autorità americane ma che comunque e in ogni caso potranno assicurare solo un servizio di scorta passiva a difesa degli atleti».

