Ivan Perisic, ex calciatore dell'Inter, ha recentemente suscitato interesse tra i tifosi nerazzurri in vista delle prossime sfide europee. Attualmente al Bayern Monaco, il suo ritorno in Champions League è al centro dell’attenzione, mentre i supporter interisti seguono con attenzione anche le vicende del PSV Eindhoven, sperando in un’uscita dalla competizione. Un momento di riflessione per i tifosi nerazzurri, attenti alle dinamiche del calcio europeo.

Inter News 24 Perisic Inter, i nerazzurri seguono con interesse le dinamiche europee del Psv Eindhoven, sperando in un’uscita dalla Champions League. Il mercato invernale della Beneamata potrebbe concludersi con un ritorno romantico e di grande spessore tecnico. I nerazzurri continuano infatti a sognare il colpo Ivan Perisic, il fuoriclasse croato che festeggerà il suo trentasettesimo compleanno proprio il 2 febbraio, in concomitanza con la chiusura delle trattative. Per trasformare questo desiderio in realtà, il tecnico Cristian Chivu — ex difensore nerazzurro e oggi stratega della panchina — si trova a osservare con speranza i risultati del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Perisic Inter, i nerazzurri tifano Bayern Monaco per il grande ritorno

Perisic Inter, il croato spinge forte verso il ritorno: il piano per la “Last Dance”. Bayern Monaco alleato dei nerazzurri?Ivan Perisic potrebbe tornare all’Inter, secondo alcune indiscrezioni di mercato.

Mercato Inter, nuovo spiraglio per il ritorno di Perisic? Tutto dipende dal… Bayern Monaco: ecco il perchéSul mercato dell'Inter si riaccende l'attenzione su Ivan Perisic, con possibilità di un suo ritorno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic; Perisic bis all'Inter? L'accordo col giocatore c'è, ma ecco perché i nerazzurri tiferanno Bayern; Perisic ha detto sì all'Inter. Il Psv fa muro, ma si può chiudere dopo la Champions; Calciomercato Inter, torna Perisic per sostituire Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri.

Mercato Inter, per Perisic si teme un nuovo caso Lookman: Marotta dice no a Martinez e punta Nico Paz e Bernardo SilvaMercato Inter, Perisic non si sblocca, ma i nerazzurri hanno scelto il nuovo portiere - che non sarà il Dibu Martinez - e puntano Nico Paz e Bernardo Silva ... sport.virgilio.it

Inter-Perisic, incastro a sorpresa con il Bayern Monaco: tutto dipende dai bavaresiIl ritorno all'Inter di Ivan Perisic potrebbe clamorosamente dipendere dal Bayern Monaco. L'incastro con i bavaresi è clamoroso. spaziointer.it

Tportal - #Perisic furioso col #PSV Aveva un accordo per tornare all’#Inter, ma il club ha detto no. E l’ex nerazzurro a toni duri avrebbe detto queste parole sbattendo i pugni: “Rispettate i patti” - facebook.com facebook

In Croazia – Perisic furioso col Psv: “Gioco col Bayern, poi Inter!”. C’era un accordo preciso… x.com