Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta | ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano si danneggia la comunità’

Bassetti conferma la posizione di Pellegrini e Giunta: i bambini con febbre all’asilo non dovrebbero essere inviati, per tutelare la salute della comunità. Le dichiarazioni di Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno riacceso il dibattito sulle responsabilità dei genitori e l’importanza di rispettare le regole sanitarie in ambienti collettivi.

Lo sfogo di Pellegrini e Giunta accende il dibattito. Le parole di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta hanno acceso un acceso dibattito pubblico sul tema della salute dei bambini e delle responsabilità genitoriali. La coppia, visibilmente provata da una settimana complicata, ha denunciato apertamente l’abitudine di alcuni genitori di mandare i figli a scuola o all’asilo anche con la febbre, contribuendo alla diffusione di contagi. A usare toni durissimi è stato Giunta, che senza filtri si è rivolto direttamente ai genitori ritenuti responsabili: «Mandare i bambini febbricitanti all’asilo è da irresponsabili», uno sfogo che ha immediatamente diviso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Bassetti: "Federica Pellegrini ha ragione, i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre sono dei pezzi di m**da"Il dottor Matteo Bassetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini, sottolineando l’importanza di evitare di mandare i figli a scuola quando sono malati.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: “Pezzi di me**a”Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo ai genitori che portano i figli a scuola con la febbre.

