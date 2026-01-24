Pattinaggio artistico | Sui-Han solo secondi ai Four Continents cinesi fallosissimi nel libero

Ai Four Continents 2025 di pattinaggio artistico a Pechino, i ginnasti cinesi Wenjing Sui e Cong Han hanno concluso al secondo posto, con una performance caratterizzata da errori nel programma libero. La gara, valida come importante preparazione in vista dei prossimi Giochi Olimpici, ha visto prevalere gli statunitensi Alisa Efimova e Misha Mitrofanov. La competizione ha evidenziato le sfide e le difficoltà incontrate dai pattinatori cinesi in questa fase della stagione.

Una gara estremamente complicata per Wenjing Sui-Cong Han a poche settimane dai Giochi Olimpici. La coppia cinese si è dovuta accontentare di una deludente piazza d’onore in occasione dei Four Continents 2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento a Pechino, cedendo il passo ai meno quotati statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov. Nello specifico i padroni di casa – in testa a seguito del corto – si sono resi artefici di tre errori di non poco conto, arrivati precisamente negli elementi di salto a cominciare dalla sequenza in parallelo bucata con il triplo toeloop, sbavature che ha preceduto una caduta grave sul triplo salchow in parallelo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Sui-Han solo secondi ai Four Continents, cinesi fallosissimi nel libero Pattinaggio artistico: Sui-Han puliti nello short ai Four Continents. Nakai i testa tra le donneSi conclude la prima giornata dei Four Continents 2026 di pattinaggio artistico, disputata al National Indoor Stadium di Pechino. Pattinaggio artistico: Aoki trionfa ai Four Continents, battute Nakai e Chiba. Monologo statunitense nella danzaYuna Aoki si aggiudica i Four Continents 2026 di pattinaggio artistico a Pechino, lasciando alle spalle Ami Nakai e Mone Chiba. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Pattinaggio artistico: Sui-Han puliti nello short ai Four Continents. Nakai i testa tra le donne; Da Michelangelo ai Måneskin: un viaggio nel pattinaggio di figura attraverso la storia e l'arte d'Italia, seconda parte; Papadakis già dimenticata! Cizeron si prende subito l'oro alla; Il mio partner mi teneva sotto scacco. E perde il posto da commentatrice tv. Pattinaggio artistico: Sui-Han solo secondi ai Four Continents, cinesi fallosissimi nel liberoUna gara estremamente complicata per Wenjing Sui-Cong Han a poche settimane dai Giochi Olimpici. La coppia cinese si è dovuta accontentare di una ... oasport.it Pattinaggio artistico: Sui-Han puliti nello short ai Four Continents. Nakai i testa tra le donneVa in archivio la prima giornata di competizioni al national Indoor Stadium, impianto sportivo cinese che ospita questo fine settimana i Four Continents ... oasport.it 22/01/26 pattinaggio artistico - Valeille. Colonna di È tutto relativo, non formata. Tutto già tracciato ed in buono stato. Muretto secondo tiro pisciava giù acqua. Per il resto un po’ di crosta e ghiaccio da plastico a secco. - facebook.com facebook STUPENDA LARAAAA Splendido terzo posto per Lara Naki Gutmann ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico da Sheffield: la tua emozione è la nostra #Pattinaggio #Gutmann #WinterSport #ISU x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.