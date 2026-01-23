Yuna Aoki si aggiudica i Four Continents 2026 di pattinaggio artistico a Pechino, lasciando alle spalle Ami Nakai e Mone Chiba. La competizione, che vede protagonisti i principali talenti del continente, ha visto alcune delle favorite olimpiche commettere errori, offrendo così all’atleta giapponese l’opportunità di emergere. L’evento rappresenta un importante passo verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, contribuendo a definire i protagonisti della disciplina.

Le connazionali “olimpiche” sbagliano, Yuna Aoki ne approfitta. La terza forza giapponese ha vinto i Four Continents 2026 di pattinaggio artistico, evento attualmente in scena presso il National Indoor di Pechino, in Cina, precedendo in classifica Ami Nakai e Mone Chiba, tra le grandi attese alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Primo successo in carriera per la classe 2002, che conferma ancora una volta la competitività del vivaio femminile nella terra del Sol Levante. Nello specifico la nipponica ha sciorinato il classico layout composto da sette salti tripli e due doppi axel, guadagnando punti preziosi in particolar modo nella combinazione d’apertura triplo lutztriplo loop oltre che nella catena in zona bonus doppio axeleulertriplo salchow. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Aoki trionfa ai Four Continents, battute Nakai e Chiba. Monologo statunitense nella danza

