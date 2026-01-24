Partirà a febbraio lo scuolabus per la Bosco ai colli
A partire dal primo febbraio, il Comune di Pescara attiverà il servizio di scuolabus per gli studenti della scuola primaria “Bosco” in via del Santuario. Il servizio è rivolto agli alunni dell’istituto comprensivo “Pescara 9”, che comprende una vasta area dei Colli Pescaresi. Questa iniziativa mira a garantire un mezzo di trasporto sicuro e affidabile per gli studenti che frequentano la scuola.
Il Comune di Pescara ha informato le famiglie che inizierà il primo febbraio il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria “Bosco” di via del Santuario, all’interno dell’istituto comprensivo “Pescara 9” competente per gran parte di Pescara Colli. A farlo sapere sono i.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Iniziata la riqualificazione della pista del pattinodromo dei Colli: tutto pronto per i campionati Indoor di febbraioSono stati avviati i lavori di riqualificazione della pista del pattinodromo “Ex Gesuiti” nei Colli, situato in via Mastri del Lavoro.
Annabella Martinelli è morta, la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli EuganeiAnnabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei.
Argomenti discussi: Autoimpiego e creazione d’impresa: apre il 9 febbraio 2026 lo sportello del nuovo bando regionale; Nasa, il lancio di Artemis II attorno all'orbita della Luna pianificato per il 6 febbraio; Polizia municipale anche di notte. A Scandicci debutto il 19 febbraio con il turno fino alle 24; THE CUBE, SAVE US sarà giocabile tramite una prova tecnica a partire dal 20 febbraio.
Le nuove modalità scatteranno a partire dal primo febbraio. Previsto un ticket di due euro. Tutti i dettagli sulla riorganizzazione degli ingressi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.