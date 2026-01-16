Iniziata la riqualificazione della pista del pattinodromo dei Colli | tutto pronto per i campionati Indoor di febbraio
Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della pista del pattinodromo “Ex Gesuiti” nei Colli, situato in via Mastri del Lavoro. L’intervento mira a migliorare le strutture in vista dei prossimi campionati indoor di febbraio, garantendo un ambiente più sicuro e funzionale per atleti e visitatori. La riqualificazione rappresenta un passo importante per valorizzare questa struttura storica e sostenere le attività sportive locali.
Iniziati i lavori di riqualificazione della pista del pattinodromo “Ex Gesuiti” di via Mastri del lavoro. L’intervento dovrebbe essere completato entro la prima settimana di febbraio per cui “sarà pronta per ospitare i campionati Indoor di pattinaggio-corsa che si terranno dal 20 al 22 febbraio e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
