Iniziata la riqualificazione della pista del pattinodromo dei Colli | tutto pronto per i campionati Indoor di febbraio

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della pista del pattinodromo “Ex Gesuiti” nei Colli, situato in via Mastri del Lavoro. L’intervento mira a migliorare le strutture in vista dei prossimi campionati indoor di febbraio, garantendo un ambiente più sicuro e funzionale per atleti e visitatori. La riqualificazione rappresenta un passo importante per valorizzare questa struttura storica e sostenere le attività sportive locali.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.