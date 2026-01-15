Annabella Martinelli è morta la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei. La giovane, scomparsa lo scorso 6 gennaio, è stata rinvenuta senza vita in un luogo isolato. La notizia ha suscitato grande dolore e attenzione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it

Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei - Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. ilmattino.it

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l’ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. Sul posto facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.