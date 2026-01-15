Annabella Martinelli è morta la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

Da ilmattino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei. La giovane, scomparsa lo scorso 6 gennaio, è stata rinvenuta senza vita in un luogo isolato. La notizia ha suscitato grande dolore e attenzione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.

Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'Ansa - è avvenuto in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

annabella martinelli 232 morta la 22enne trovata impiccata in un bosco nei colli euganei

© Ilmattino.it - Annabella Martinelli è morta, la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

Leggi anche: Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei

Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta sui colli Euganei: si è impiccata vicino al punto dove aveva lasciato la bici

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

annabella martinelli 232 mortaAnnabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

annabella martinelli 232 mortaAnnabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, &#232; stata ... ilgazzettino.it

annabella martinelli 232 mortaAnnabella Martinelli &#232; morta, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei - Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.