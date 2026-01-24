Partigiano Angelo Nazio | cento anni senza tregua

Partigiano Angelo Nazio, nato a Roma nel 1925, ricorda con lucidità e semplicità il suo percorso nella Resistenza. La sua testimonianza, che si apre con le parole “È arrivata maturando”, offre uno sguardo diretto e autentico su un periodo cruciale della storia italiana, evidenziando il valore della tenacia e della memoria. Un racconto di un centenario che ha vissuto, senza tregua, un secolo di eventi e cambiamenti.

«Sono nato a Roma il 3 novembre 1925. La scelta di entrare nella Resistenza? È arrivata maturando». Inizia così il racconto del partigiano Angelo Nazio. «I miei genitori erano dei contadini ed io, dopo le elementari, smisi di studiare per andare a lavorare nel podere.

