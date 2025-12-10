Sergio Flamigni morto l’ex senatore Pci Partigiano aveva cento anni

È scomparso Sergio Flamigni, ex senatore del PCI e storico partigiano, che ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta per la libertà e alla tutela della memoria storica. Nato nel 1923, aveva raggiunto il centenario e si trovava ricoverato in ospedale a Bracciano. La sua figura rimane un punto di riferimento nel panorama politico e storico italiano.

È morto Sergio Flamigni, storico partigiano, senatore del PCI e profondo conoscitore del caso Moro. Aveva 100 anni ed era ricoverato in ospedale a Bracciano. La sua scomparsa segna la fine di un lungo percorso di impegno civile e politico, ma lascia un’eredità culturale e storica che resterà nei ricercatori e negli studiosi di storia italiana del dopoguerra. Flamigni ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca della verità sull’omicidio di Aldo Moro, partecipando alla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita nel gennaio del 1980. Conoscitore dei minimi dettagli del rapimento e dell’uccisione del presidente della DC, il senatore ha svolto un ruolo fondamentale nell’analisi delle dinamiche politiche e criminali di quegli anni drammatici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

