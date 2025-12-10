Sergio Flamigni morto l’ex senatore Pci Partigiano aveva cento anni

È scomparso Sergio Flamigni, ex senatore del PCI e storico partigiano, che ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta per la libertà e alla tutela della memoria storica. Nato nel 1923, aveva raggiunto il centenario e si trovava ricoverato in ospedale a Bracciano. La sua figura rimane un punto di riferimento nel panorama politico e storico italiano.

È morto Sergio Flamigni, storico partigiano, senatore del PCI e profondo conoscitore del caso Moro. Aveva 100 anni ed era ricoverato in ospedale a Bracciano. La sua scomparsa segna la fine di un lungo percorso di impegno civile e politico, ma lascia un’eredità culturale e storica che resterà nei ricercatori e negli studiosi di storia italiana del dopoguerra. Flamigni ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca della verità sull’omicidio di Aldo Moro, partecipando alla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita nel gennaio del 1980. Conoscitore dei minimi dettagli del rapimento e dell’uccisione del presidente della DC, il senatore ha svolto un ruolo fondamentale nell’analisi delle dinamiche politiche e criminali di quegli anni drammatici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sergio Flamigni, morto l’ex senatore Pci. Partigiano, aveva cento anni

A casa Saffi si festeggiano i 100 anni del partigiano Sergio Flamigni

È da un secolo che Sergio lotta per la libertà. Flamigni: partigiano, politico e scrittore

Morto a 100 anni Sergio Flamigni, ex parlamentare e studioso del caso Moro

Si è spento Sergio Flamigni. È stato uno dei più attenti indagatori e studiosi del caso Moro. Nel 2005 ha fondato l’Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l’imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. Vai su X

Il Natale Flamigni entra in scena! Tutti i nostri Panettoni sono pronti a conquistarti con il loro gusto inconfondibile. Scoprili ora nel nostro shop online! - facebook.com Vai su Facebook

È morto a 100 anni Sergio Flamigni, parlamentare del Pci e studioso del caso Moro - Flamigni è stato partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle ... Lo riporta ansa.it