Centenario del partigiano Angelo Nazio
Compie 100 anni Angelo Nazio, uno degli ultimi testimoni della guerra di liberazione dal nazifascismo. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È cittadino onorario in quanto partigiano della Brigata Cremona - facebook.com Vai su Facebook
Ciampino ha celebrato i 100 anni del partigiano Angelo Nazio, memoria viva della Resistenza - Nell’aula consiliare “Pietro Nenni” di Ciampino si è celebrato il centenario di Angelo Nazio, ex partigiano dei GAP ... Da castellinotizie.it
Il partigiano Nazio compie 100 anni: «Soffro per le guerre in corso» - 1925, in occasione dei suoi 100 anni, racconta la sua storia: «Durante la guerra c’erano molte coscienze addormentate. Riporta iodonna.it