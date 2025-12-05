Papa Leone XIV | IA sia un bene per tutti non un potere nelle mani di pochi

Papa Leone XIV afferma che l’IA deve essere un bene per tutti e non un potere nelle mani di pochi. Per il pontefice la tecnologia deve favorire uno sviluppo sano dell’essere umano, in particolare dei giovani. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: IA sia un bene per tutti, non un potere nelle mani di pochi

