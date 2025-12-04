Stop alle donne diacono | il documento segreto che Papa Leone XIV ha reso pubblico

La relazione inviata a Papa Leone XIV dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, in qualità di presidente della Commissione di Studio sul Diaconato Femminile, rappresenta un momento cruciale e di profonda riflessione all’interno della Chiesa Cattolica riguardo una questione teologica e pastorale di lunga data. Questo documento, che ha visto la luce per esplicita volontà di Papa Francesco di approfondire l’argomento, conclude con una presa di posizione significativa: al momento, si esclude la possibilità di procedere verso l’ammissione delle donne al diaconato, qualora questo venga inteso specificamente come grado del sacramento dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Stop alle donne diacono: il documento segreto che Papa Leone XIV ha reso pubblico

