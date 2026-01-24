Paolo Mendico la madre dopo le sospensioni di preside e docenti | ‘Vale così poco la sua vita?’

La vicenda di Paolo Mendico, morto in circostanze ancora da chiarire, ha sollevato riflessioni sul sistema scolastico e sulle responsabilità di istituzioni e figure educative. Recenti provvedimenti disciplinari, che hanno coinvolto altri docenti e la preside, non hanno placato le preoccupazioni della famiglia, che valuta in modo diverso il valore della vita del giovane. Un quadro che invita a riflettere sulla gestione delle emergenze e sulla tutela degli studenti.

L’11 settembre scorso, mentre l’Italia si preparava al rientro a scuola dopo le vacanze, a ricominciare la frettolosa routine mattutina e agli zaini pieni di libri, Paolo Mendico decideva di rifugiarsi in un silenzio irreversibile. Alla giovane età di quattordici anni, il ragazzo si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La sua morte ha lasciato dietro di sé domande, rabbia e un vuoto che nessun provvedimento disciplinare potrà colmare. La vicenda ha aperto questioni profonde sul ruolo della scuola, sulla gestione del bullismo e sulla responsabilità adulta dinanzi al disagio giovanile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

«Non si è suicidato, lo hanno ammazzato». Parla la madre di Paolo Mendico: «Tre giorni di sospensione? La sua vita vale così poco?»La madre di Paolo Mendico denuncia che il suo figlio non si sia tolto la vita, ma sia stato ucciso.

“La dirigente andava licenziata, la vita di mio figlio vale così poco?”: la rabbia del papà di Paolo Mendico per i 3 giorni di sospensione alla presideGiuseppe Mendico esprime forte delusione per la sospensione della preside dell’istituto “Pacinotti” di Fondi, dopo la tragica morte del suo figlio Paolo.

