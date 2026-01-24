Non si è suicidato lo hanno ammazzato Parla la madre di Paolo Mendico | Tre giorni di sospensione? La sua vita vale così poco?

La madre di Paolo Mendico denuncia che il suo figlio non si sia tolto la vita, ma sia stato ucciso. Dopo tre giorni di sospensione, si chiede se la sua vita abbia davvero poco valore. La famiglia attende ancora risposte chiare sulla vicenda, sperando di scoprire la verità circa le circostanze della morte di Paolo.

«Paolo non si è suicidato. È più giusto dire che mio figlio lo hanno ammazzato. Speriamo di sapere presto la verità». Parte da qui il racconto rilasciato al Corriere della Sera di Simonetta, la madre di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni morto suicida a Latina nel settembre scorso, all’alba di quello che avrebbe dovuto essere il suo primo giorno di scuola al secondo anno dell’Itis Pacinotti, indirizzo informatico. Parole durissime, di dolore e rabbia, alimentati dalla notizia delle sanzioni disciplinari inflitte alla dirigente scolastica e ad altri due docenti: una sospensione di appena tre giorni giorni che, agli occhi della famiglia, appare del tutto inadeguata rispetto alla gravità della vicenda.🔗 Leggi su Open.online

“La dirigente andava licenziata, la vita di mio figlio vale così poco?”: la rabbia del papà di Paolo Mendico per i 3 giorni di sospensione alla presideGiuseppe Mendico esprime forte delusione per la sospensione della preside dell’istituto “Pacinotti” di Fondi, dopo la tragica morte del suo figlio Paolo.

Morte di Paolo Mendico: "Sospensione di tre giorni per la preside"La Flc Cgil ha comunicato che la dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi sarà sospesa per tre giorni, a seguito di un procedimento disciplinare avviato dopo il suicidio di Paolo Mendico, alunno della scuola.

