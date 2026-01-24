A Caselle, vicino Torino, un uomo di 40 anni ha ferito la madre con uno sparachiodi. Nei giorni precedenti, aveva inviato un audio a un amico in cui affermava:

Avrebbe confessato le sue volontà a un amico, prima di ferire la madre con uno sparachiodi nella sua abitazione a Caselle, alle porte di Torino. Repubblica ha pubblicato un audio inedito che Paolo Ferri avrebbe inviato a un amico poche ore prima dell’aggressione: “Ammazzo mia madre e mia sorella”. La donna, 65 anni, si trova ricoverata al San Giovanni Bosco in condizioni gravissime. L’audio inedito Come anticipato, Repubblica ha pubblicato materiale inedito sul caso che ha scosso la comunità di Caselle dove Paolo Ferri, 40 anni, ha ferito la madre con una pistola sparachiodi. Il quotidiano ha ottenuto il materiale da un amico di Ferri, che il 40enne chiama “Grazia'”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ferisce la madre con lo sparachiodi a Caselle vicino Torino, spunta un audio, "ammazzo lei e mia sorella"

Torino, "venite, ho ammazzato mia madre": i colpi con la sparachiodiA Caselle Torinese, tra il 23 e il 24 gennaio, si è verificato un episodio di violenza domestica in via Torino 90.

Tentato omicidio a Caselle: colpisce la madre con una pistola sparachiodi dopo una lite, donna gravissimaA Caselle, in via Torino 90, un uomo di 40 anni ha aggredito la madre con una pistola sparachiodi durante un litigio domestico, causando gravi ferite.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Spara alla madre con la pistola sparachiodi: tentato omicidio a Caselle, la donna è gravissima; Minaccia di morte l’anziana madre e l'aggredisce con un coltello, 65enne arrestata nel Mantovano; Colpisce la compagna con il figlio in braccio, poi ferisce con un coltello il suocero: 25enne in carcere; La morte di Maati in 3 minuti, il video fatto vedere in aula davanti agli amici e ai genitori.

Donna ferita con pistola sparachiodi: è in fin di vita. Il figlio portato in casermaTorino, l’aggressione al culmine di una lite con la madre di 65 anni. Il giovane è accusato di tentato omicidio ... quotidiano.net

Donna 65enne trovata ferita in casa: colpita con una pistola sparachiodiUn litigio con la madre, poi l'aggressione: un uomo di 40 anni, proprietario di un’azienda agricola, avrebbe afferrato una pistola sparachiodi e colpito alla testa la donna nella loro abitazione di vi ... msn.com

Ferisce la madre con una pistola da mattatoio. Poi chiama i carabinieri: «Non ce la facevo più» x.com

Onda Tv - Produzioni. . Maltratta l’anziana madre e ferisce carabiniere - facebook.com facebook