Caos sul treno Firenze - Siena passeggeri molestati | arrestato un 28enne

Notizie.virgilio.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne arrestato a Siena per resistenza e violenza dopo aver molestato i passeggeri su un treno e opposto resistenza agli agenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

