Terrore sul treno delle Olimpiadi | un folle minaccia i passeggeri con un coltello

Nella giornata del 11 gennaio 2026, sulla ferrovia che collega Lecco alle Olimpiadi, un individuo ha minacciato i passeggeri con un coltello, creando momenti di tensione a bordo del treno. L'episodio ha generato preoccupazione tra i viaggiatori e le autorità, che hanno prontamente intervenuto per garantire la sicurezza. Si indaga sulle motivazioni e sulle circostanze di quanto accaduto, mentre le forze dell'ordine proseguono le verifiche.

Lecco, 11 gennaio 2026 – La paura corrre sui binari della ferrovia delle Olimpiadi. Un esagitato ha terrorizzato i passeggeri di un treno brandendo un coltello. Panico in carrozza. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 57 anni ha minacciato e spaventato altre due passeggere che viaggiavano sullo stesso treno, da Mandello verso Lecco, sulla linea Lecco – Sondrio – Tirano. Si tratta di uno straniero, già noto per comportamenti simili. Il capotreno ha subito avvisato gli agenti delle Polizia ferroviaria, che si sono fatti trovare in banchina alla stazione di Lecco per fermare il 57enne. In stazione sono arrivati pure i sanitari di Areu, pronti a soccorrere eventuali feriti.

