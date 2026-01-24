Palpeggia un ragazzino di 12 anni sull' autobus arrestato per violenza sessuale

Un uomo è stato arrestato dopo aver palpeggiato un ragazzino di 12 anni su un autobus. Il minore, spaventato, è riuscito a scendere e ha chiamato il 112, consentendo l'intervento dei carabinieri. L’arresto è avvenuto in seguito alle indagini avviate dopo la denuncia del ragazzo, che ha così evitato ulteriori rischi. La vicenda evidenzia l’importanza della segnalazione immediata in casi di comportamenti sospetti o criminosi.

Ha palpeggiato un ragazzino di 12 anni su un autobus. Il giovanissimo è riuscito a scendere, spaventatissimo, e ha chiesto aiuto al 112 permettendo l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il bruto. È successo venerdì sera, 23 gennaio, in via Padova a bordo di un autobus della linea 56. Protagonista un uomo egiziano di 58 anni, che ha ripetutamente palpeggiato il ragazzino. Questi, a un certo punto, è riuscito a scappare fuori dall'autobus, all'altezza di una fermata, e terrorizzato ha chiesto aiuto. I carabinieri del radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno raggiunto l'autobus.🔗 Leggi su Milanotoday.it

